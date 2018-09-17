Колобков прокомментировал последние результаты сборной России по футболу 

«Меня больше всего порадовала самоотдача ребят. Все видели, как игроки реагируют на забитые голы даже во время товарищеского матча с Чехией», — цитирует Колобкова «Известия».
Он также призвал сборную России не останавливаться в прогрессе и достичь уровня таких национальных команд, как Франция, Бразилия и Германия.
«Безусловно, команда радует своей игрой. Но нам надо продолжать совершенствоваться. В мире есть много команд, которые выше нас по классу», — заявил Колобков.
Ранее Павел Колобков рассказал о программе по работе с наследием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.