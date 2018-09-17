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Российские ватерполистки стали серебряными призёрами чемпионата Европы U19
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Российские ватерполистки стали серебряными призёрами чемпионата Европы U19 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Женская сборная России по водному поло не смогла одержать победу на юниорском чемпионате Европы U19, который проходил в Фуншале (Португалия). В решающем матче россиянки уступили команде Испании со счётом 8:12 (3:4, 1:3, 2:3, 2:2). Четыре мяча в составе сборной России в финале забила Полина Кемпф, дважды отличилась Елизавета Заплатина.
Напомним, что ранее в четвертьфинале подопечные Сергея Маркоча разгромили сборную Италии со счётом 13:5, а в полуфинале одолели команду Нидерландов — 10:8.
Бронзовыми призёрами стали голландские ватерполистки, в матче за третье место взявшие верх над венгерками — 9:8.
Водное поло. Женщины. Чемпионат Европы U19. Фуншал, Португалия Финал
Россия — Испания — 8:12 (3:4, 1:3, 2:3, 2:2).
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