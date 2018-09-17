В состав национальной сборной по гандболу вошли девушки из ГК «Кубань»

Краснодар. 17 сентября — Новая Кубань. Сборной России предстоит участие в чемпионате Европы, турнир пройдет в ноябре-декабре во Франции. Поэтому сбор в Новогорске — заключительная проверка подготовки команды перед важным соревнованием.

Главный тренер Евгений Трефилов вызвал в состав сборной пять игроков ГК «Кубань»: Ярославу Фролову, Марию Дудину, Юлию Гаряеву, Антонину Скоробогатченко и Екатерину Матлашову. К слову, Трефилов также является наставником кубанского клуба.

Продлится сбор до 27 сентября. По его итогам тренерский штаб оценит уровень подготовки спортсменок. Не исключено, что список игроков сборной может измениться. На следующий день, 28 сентября, россиянки отправятся в Германию, где проведут два товарищеских матча с немецкой командой, сообщает пресс-служба ГК «Кубань».