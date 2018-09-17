Александр Ерохин: Тренеры сборной России правильно держат ту нить, которая есть в команде

Ерохин забил первый матч за сборную России в товарищеском матче против Чехии (5:1). Ранее россияне обыграли команду Турции (2:1) в Лиге наций.

Александр Ерохин: Мне удается помогать «Зениту» голами и передачами — и это здорово

«Очень рад, что удалось забить. Долго ждал и работал для этого. Положительные эмоции в дальнейшем мне помогут.

Играть за сборную России — всегда ответственность и особенные эмоции, а после такого чемпионата мира хочется двигаться только вперёд. Настрой и правильная атмосфера в команде этому способствуют. Сейчас у нас официальные матчи в Лиге наций. Мы серьёзно подходим к этим играм. Тренеры правильно держат ту нить, которая есть в команде. Из этого всё и складывается. Игры за сборную вообще приносят много положительных эмоции, тем более когда добиваешься хорошего результата, как в двух предыдущих матчах. Обе игры, официальная с Турцией и контрольная с Чехией, получились живыми и интересными. Поддержка была просто супер», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».