Ещё
Клопп встал на защиту действий Неймара на Чемпионате Мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клопп встал на защиту действий Неймара на Чемпионате Мира 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против ПСЖ, встал на защиту действий форварда парижан и сборной Бразилии Неймара на Чемпионате Мира в России.
"Я не понимаю, о чем все говорят. Я видел матчи Чемпионата Мира. Он переигрывал моментами, но для меня это была нормальная реакция. Соперники не щадили его, а он хотел защитить себя. Я вижу эту ситуацию именно так. Это разумно — когда ты защищаешь себя. Он приехал на Чемпионат Мира, едва восстановившись от травмы. Но он пошел на риск. Я не думаю, что он — клоун, потому что, если бы он им был, он бы не демонстрировал такой уровень игры", — цитирует наставника «красных» FootMercato.
Soccer News: последние новости
Дракслер поделился впечатлениями от игры с Мбаппе и Неймаром Официально: сборная Чехии рассталась с главным тренером после разгромного поражения от России Бускетс сделал важное заявление перед матчем Испания - Хорватия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику42
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Шарапова закончила раньше времени1
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение