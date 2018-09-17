Клопп встал на защиту действий Неймара на Чемпионате Мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против ПСЖ, встал на защиту действий форварда парижан и сборной Бразилии Неймара на Чемпионате Мира в России.

"Я не понимаю, о чем все говорят. Я видел матчи Чемпионата Мира. Он переигрывал моментами, но для меня это была нормальная реакция. Соперники не щадили его, а он хотел защитить себя. Я вижу эту ситуацию именно так. Это разумно — когда ты защищаешь себя. Он приехал на Чемпионат Мира, едва восстановившись от травмы. Но он пошел на риск. Я не думаю, что он — клоун, потому что, если бы он им был, он бы не демонстрировал такой уровень игры", — цитирует наставника «красных» FootMercato.