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Литва обеспечила себе выход на чемпионат мира
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Литва обеспечила себе выход на чемпионат мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная Литвы по баскетболу обеспечила себе выход на чемпионат мира по баскетболу, который в 2019 году пройдёт в Китае. Сегодня, 17 сентября, прибалтийская команда принимала на домашней арене сборную Голландии. Литовцы уверенно выиграли первую четверть, однако далее упустили инициативу и позволили гостям даже выйти вперёд.
На старте четвёртой четверти Литве удался спурт, но голландцы сумели отыграться и перевели матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке победитель определился на последних секундах, когда при счёте 92:92 Мантас Калниетис реализовал дальнюю попытку на последних секундах встречи.
В другом матче этой группы сборная Италии обыграла Венгрию — 69:63. Поединок сборных Польши и Хорватии проходит в эти минуты.
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