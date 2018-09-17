Литва обеспечила себе выход на чемпионат мира

Сборная Литвы по баскетболу обеспечила себе выход на чемпионат мира по баскетболу, который в 2019 году пройдёт в Китае. Сегодня, 17 сентября, прибалтийская команда принимала на домашней арене сборную Голландии. Литовцы уверенно выиграли первую четверть, однако далее упустили инициативу и позволили гостям даже выйти вперёд.

На старте четвёртой четверти Литве удался спурт, но голландцы сумели отыграться и перевели матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке победитель определился на последних секундах, когда при счёте 92:92 Мантас Калниетис реализовал дальнюю попытку на последних секундах встречи.

В другом матче этой группы сборная Италии обыграла Венгрию — 69:63. Поединок сборных Польши и Хорватии проходит в эти минуты.