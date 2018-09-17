Скопинцев: в концовке матча с «Сунгулем» сказался опыт игроков «Спартака»

Левый крайний «Спартака» Олег Скопинцев поделился мнением о матче чемпионата России по гандболу против «Сунгуля» (29:26).

«Мы пока не можем нащупать свою игру. Упускаем голевые моменты, даем разыграться вратарю соперника. Сегодня у соперника великолепно действовали отдельные игроки. Они забивали совершенно невообразимые мячи. Тем не менее в концовке сказался наш настрой и опыт. Мы смогли переломить ход встречи и добиться победы. Сейчас — это самое главное. На своей площадке нужно набирать очки и радовать болельщиков красивой игрой», — сказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

Отметим, что Скопинцев с семью голами стал самым результативным игроком прошедшего матча.