Президент ФИФА выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США

Глава лиги Хавьер Тебас заключил соглашение, согласно которому некоторые матчи внутреннего первенства могут проводиться в США. Первым матчем Примеры, который пройдет в США, станет игра «Жирона» — «Барселона» в 21-м туре чемпионата, запланированная на 27 января.

"Я бы хотел увидеть большой матч MLS, нежели игру чемпионата Испании в США. Принцип футбола заключается в том, что домашние матчи надо проводить дома, а не в чужой стране", — приводит слова Инфантино ESPN.

Ранее сообщалось, что Испания поборется за проведение чемпионат Европы — 2028 и чемпионат мира — 2030.