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Стало известно имя нового главного тренера сборной Чехии
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Стало известно имя нового главного тренера сборной Чехии 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Новым главным тренером сборной Чехии назначен 56-летний Ярослав Шиглава, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт чешской национальной команды.
На этом посту Шиглава сменил Карела Яролима, который был отправлен в отставку после поражения от сборной России (1:5) в товарищеском матче.
"Для меня это большая честь, но также и большая ответственность перед всем чешским народом", — сказал Шиглава.
Помогать специалисту в сборной Чехии будут Иржи Читры и Томаш Галасек. Ранее 56-летний Шиглава работал с такими клубами, как «Виктория» (Пльзень), "Слован" (Либерец), «Дукла» (Прага) и «Славия» (Прага).
Сборная Чехии выступает во втором дивизионе Лиги наций и в первом туре на своем поле проиграла Украине со счетом 1:2. Следующий матч чехи проведут 13 октября на выезде со сборной Словакии.
Ранее полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин прокомментировал удачные матчи национальной команды.
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