Стало известно имя нового главного тренера сборной Чехии

Новым главным тренером сборной Чехии назначен 56-летний Ярослав Шиглава, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт чешской национальной команды.

На этом посту Шиглава сменил Карела Яролима, который был отправлен в отставку после поражения от сборной России (1:5) в товарищеском матче.

"Для меня это большая честь, но также и большая ответственность перед всем чешским народом", — сказал Шиглава.

Помогать специалисту в сборной Чехии будут Иржи Читры и Томаш Галасек . Ранее 56-летний Шиглава работал с такими клубами, как «Виктория» (Пльзень), "Слован" (Либерец), «Дукла» (Прага) и «Славия» (Прага).

Сборная Чехии выступает во втором дивизионе Лиги наций и в первом туре на своем поле проиграла Украине со счетом 1:2. Следующий матч чехи проведут 13 октября на выезде со сборной Словакии.