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Во Франции задумались о музее футбольной сборной
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Во Франции задумались о музее футбольной сборной 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во Франции задумались о создании музея в честь футбольной национальной команды, сообщает Sport24.
По информации France Football, в распоряжении Федерации футбола Франции есть большое количество вещей, связанных с историей сборной страны, включая большое собрание исторических футболок игроков разных лет с автографами, а идея создания полноценного музея стала обсуждаться среди высших футбольных кругов после победы французов на чемпионате мира 2018 года в России.
Во Франции в футбольном центре «Clairefontaine» существует специальная выставка площадью 300 квадратных метров, посвященная сборной Франции, однако это место закрыто для большинства обычных болельщиков.
Сборная Франции по футболу является двукратным чемпионом Европы (1984, 2000), а также двукратным и действующим чемпионом мира (1998, 2018). В финале ЧМ-2018 французы победили сборную Хорватии со счетом 4:2.
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