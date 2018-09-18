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Лапорт: «Когда есть возможность, я смотрю матчи „Лиона“
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Лапорт: «Когда есть возможность, я смотрю матчи „Лиона“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт выступил на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лиона».
"Некоторых игроков «Лиона» я знаю по национальной сборной. Когда есть возможность, я смотрю их матчи. Это сильный соперник. Сечас мы анализируем матчи «Лиона», это отличная крепкая команда.
Мы должны быть собранными, играть с полной отдачей во всех шести матчах, а там будет видно, как мы завершим групповой турнир. Все команды, с которыми мы встречаемся — это достойные и сильные оппоненты.
Наша команда состоит из талантливых игроков, и кто бы ни выступал в конкретном матче, мы поддерживаем высокий уровень. У нас был неплохой старт, и мы можем достичь многого, сохраняя целенаправленность и мотивацию. Мое отношение неизменно — стараюсь усердно работать и улучшать свою игру матч за матчем", — цитирует Лапорта официальный сайт «горожан».
Матч между «Манчестер Сити» и «Лионом» состоится в среду в 22:00 (мск).
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