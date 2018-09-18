Лапорт: «Когда есть возможность, я смотрю матчи „Лиона“

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт выступил на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лиона».

"Некоторых игроков «Лиона» я знаю по национальной сборной. Когда есть возможность, я смотрю их матчи. Это сильный соперник. Сечас мы анализируем матчи «Лиона», это отличная крепкая команда.

Мы должны быть собранными, играть с полной отдачей во всех шести матчах, а там будет видно, как мы завершим групповой турнир. Все команды, с которыми мы встречаемся — это достойные и сильные оппоненты.

Наша команда состоит из талантливых игроков, и кто бы ни выступал в конкретном матче, мы поддерживаем высокий уровень. У нас был неплохой старт, и мы можем достичь многого, сохраняя целенаправленность и мотивацию. Мое отношение неизменно — стараюсь усердно работать и улучшать свою игру матч за матчем", — цитирует Лапорта официальный сайт «горожан».

Матч между «Манчестер Сити» и «Лионом» состоится в среду в 22:00 (мск).