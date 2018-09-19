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Корнаухов: хорошо, что ЦСКА начинает ЛЧ с «Викторией», а не с «Реалом»
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Корнаухов: хорошо, что ЦСКА начинает ЛЧ с «Викторией», а не с «Реалом» 

Чемпионат.com + ещё 54 3 часа назад
Фото: RT на русском
Экс-защитник ЦСКА и сборной России, тренер «армейской» ДЮСШ и футбольный эксперт Олег Корнаухов уверен, что московский клуб сделает всё, чтобы одержать победу над клубом «Виктория Пльзень» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«ЦСКА сегодня сделает всё возможное, чтобы справиться с «Викторией». У нас команда молодая, она только строится. Жаль, что из-за травм не сыграют Абель Эрнандес и Магнуссон, они очень сильно помогали «армейцам».
ЦСКА набрал очень неплохой ход в матчах чемпионата страны, не всегда стабильно, но небольшой отрезок команда выдала на очень хорошем уровне. Стоит сказать, что Лига чемпионов — это другой уровень, и хорошо, что ЦСКА начинает с «Викторией», а не с «Реалом» или «Ромой». Ребята вкатятся, прочувствуют гимн Лиги чемпионов на себе, чтобы иметь представление. Чемпион Чехии не простой соперник, но для первого соперника самое оно», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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