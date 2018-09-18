Московский «Авангард» выиграл клубный чемпионат Европы в формате 7х7

В Барселоне состоялся клубный чемпионат Европы под эгидой FIF7 в формате 7х7.

В мужской части соревнований выступали 12 команд из таких стран, как Испания, Италия, Франция, Мальта и Ирландия. От России право участвовать в чемпионате получил «Авангард» (Москва). Москвичи выиграли чемпионат и получили путёвку на клубный чемпионат мира, который пройдёт в декабре 2018 года в Бразилии. Лучшим голкипером был признан Евгений Костенко , тренером — Михаил Артамонов , а титул MVP достался Максиму Бунтову.