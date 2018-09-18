Ещё
Московский «Авангард» выиграл клубный чемпионат Европы в формате 7х7
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московский «Авангард» выиграл клубный чемпионат Европы в формате 7х7 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В Барселоне состоялся клубный чемпионат Европы под эгидой FIF7 в формате 7х7.
В мужской части соревнований выступали 12 команд из таких стран, как Испания, Италия, Франция, Мальта и Ирландия. От России право участвовать в чемпионате получил «Авангард» (Москва). Москвичи выиграли чемпионат и получили путёвку на клубный чемпионат мира, который пройдёт в декабре 2018 года в Бразилии. Лучшим голкипером был признан Евгений Костенко, тренером — Михаил Артамонов, а титул MVP достался Максиму Бунтову.
В женском турнире участвовали две команды из России: «Руки Вверх» и «Ма-Русь». «Руки Вверх» заняли третье место, а «Ма-Русь» в финале со счётом 1:6 проиграла Minifutbol Madrid. Екатерина Кеслер («Руки Вверх») стала лучшим бомбардиром турнира, а Максим Ковальчук («Ма-Русь») — лучшим тренером.
Чемпионат.com: последние новости
Лига чемпионов. Гончаренко и Чалов о матче «Виктория» — ЦСКА Литва обеспечила себе выход на чемпионат мира Отбор на ЧМ-2019. Россия обыграла Болгарию — 77:73
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен45
Загитова ответила Медведевой76
Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой1
Жена сбежала от Дзагоева7
Игроки «Спартака» воюют с Каррерой1
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение