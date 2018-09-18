Московский «Авангард» выиграл клубный чемпионат Европы в формате 7х7 

В Барселоне состоялся клубный чемпионат Европы под эгидой FIF7 в формате 7х7.
В мужской части соревнований выступали 12 команд из таких стран, как Испания, Италия, Франция, Мальта и Ирландия. От России право участвовать в чемпионате получил «Авангард» (Москва). Москвичи выиграли чемпионат и получили путёвку на клубный чемпионат мира, который пройдёт в декабре 2018 года в Бразилии. Лучшим голкипером был признан Евгений Костенко, тренером — Михаил Артамонов, а титул MVP достался Максиму Бунтову.
В женском турнире участвовали две команды из России: «Руки Вверх» и «Ма-Русь». «Руки Вверх» заняли третье место, а «Ма-Русь» в финале со счётом 1:6 проиграла Minifutbol Madrid. Екатерина Кеслер («Руки Вверх») стала лучшим бомбардиром турнира, а Максим Ковальчук («Ма-Русь») — лучшим тренером.