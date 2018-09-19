Стало известно расписание матчей сборной России на втором групповом этапе ЧМ

Стало известно расписание матчей мужской сборной России на втором групповом этапе чемпионата мира по волейболу, который проходит в Италии и Болгарии. Соперниками подопечных Сергея Шляпникова станут команды Италии, Нидерландов и Финляндии. Матчи второго группового этапа пройдут с 21 по 23 сентября.

21 сентября сборная России в Милане сыграет с командой Нидерландов. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. 22 сентября россияне встретятся с итальянцами (22:15), 23 сентября — с финнами (18:00).

В третий раунд пройдут победители групп, а также две лучшие команды среди тех, которые займут вторые места.

Подопечные Шляпникова на первом групповом этапе одержали три победы в пяти встречах.