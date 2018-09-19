Кавани заявил, что хотел бы посмотреть на английские клубы в чемпионате Франции

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» (2:3) в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Я считаю это поражение совершенно нормальным, так как «Ливерпуль» является одной из сильнейших команд Европы. Таких матчах мы порой выигрываем, а иногда проигрываем.

Я хотел бы посмотреть на английские клубы в чемпионате Франции и увидеть, какой уровень они продемонстрируют. Франция — чемпион мира, и многие игроки сборной начинали карьеру во французском чемпионате", — цитирует Кавани RMC Sport.