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Кавани заявил, что хотел бы посмотреть на английские клубы в чемпионате Франции
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Кавани заявил, что хотел бы посмотреть на английские клубы в чемпионате Франции 

Soccer News + ещё 2 46 минут назад
Фото: Soccer News
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» (2:3) в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Я считаю это поражение совершенно нормальным, так как «Ливерпуль» является одной из сильнейших команд Европы. Таких матчах мы порой выигрываем, а иногда проигрываем.
Я хотел бы посмотреть на английские клубы в чемпионате Франции и увидеть, какой уровень они продемонстрируют. Франция — чемпион мира, и многие игроки сборной начинали карьеру во французском чемпионате", — цитирует Кавани RMC Sport.
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