Понравилось ли чешским футболистам в Ростове-на-Дону?

Сборная Чехии проиграла матч с Россией на «Ростов-Арене». А как в целом чешским футболистам в Ростове?

И. Лихновенко, Ростов

Как рассказал защитник сборной Чехии Якуб Брабец , стадион очень красивый и болельщики проявили себя просто великолепно.

«Хотелось бы сказать, что для меня это был незабываемый опыт.

Но глядя на счет, эту игру хочется поскорее забыть.

Россия отлично реализовывала свои моменты, а мы много ошибались», — считает Якуб Брабец.

Матч Россия — Чехия на ростовском стадионе закончился разгромом чешской сборной со счётом 5:1.

Главный тренер чехов после этого поражения ушёл в отставку.