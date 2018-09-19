Понравилось ли чешским футболистам в Ростове-на-Дону? 

Сборная Чехии проиграла матч с Россией на «Ростов-Арене». А как в целом чешским футболистам в Ростове?
И. Лихновенко, Ростов
Как рассказал защитник сборной Чехии Якуб Брабец, стадион очень красивый и болельщики проявили себя просто великолепно.
«Хотелось бы сказать, что для меня это был незабываемый опыт.
Но глядя на счет, эту игру хочется поскорее забыть.
Россия отлично реализовывала свои моменты, а мы много ошибались», — считает Якуб Брабец.
Матч Россия — Чехия на ростовском стадионе закончился разгромом чешской сборной со счётом 5:1.
Главный тренер чехов после этого поражения ушёл в отставку.