Билеты на матч Лиги наций Россия — Швеция в Калининграде стоят от 1300 до 5500 рублей

ТАСС , 19 сентября. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в продаже появились билеты на матч Лиги наций, в котором сборная России в Калининграде примет команду Швеции. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Стоимость билетов составляет от 1300 до 5500 рублей. Матч пройдет на стадионе «Калининград-Арена», который минувшим летом принимал матчи чемпионата мира по футболу. Вместимость арены составляет более 35 тыс. зрителей.

Встреча Россия — Швеция состоится 11 октября и начнется в 22:45 мск. В первом туре Лиги наций сборная России в гостях одержала победу над командой Турции со счетом 2:1, а сборная Швеции на своем поле потерпела от турецких футболистов поражение — 2:3.