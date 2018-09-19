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Билеты на матч Лиги наций Россия — Швеция в Калининграде стоят от 1300 до 5500 рублей
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Билеты на матч Лиги наций Россия — Швеция в Калининграде стоят от 1300 до 5500 рублей 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 сентября. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в продаже появились билеты на матч Лиги наций, в котором сборная России в Калининграде примет команду Швеции. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Стоимость билетов составляет от 1300 до 5500 рублей. Матч пройдет на стадионе «Калининград-Арена», который минувшим летом принимал матчи чемпионата мира по футболу. Вместимость арены составляет более 35 тыс. зрителей.
Встреча Россия — Швеция состоится 11 октября и начнется в 22:45 мск. В первом туре Лиги наций сборная России в гостях одержала победу над командой Турции со счетом 2:1, а сборная Швеции на своем поле потерпела от турецких футболистов поражение — 2:3.
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