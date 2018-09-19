«Чеховские медведи» разгромили «Каустик» в гандбольной Суперлиге

Гандболисты «Чеховских медведей» одержали вторую победу в чемпионате России среди команд Суперлиги. На своей площадке подмосковная команда разгромила волгоградский «Каустик» со счётом 39:22. Самым результативным игроком в составе хозяев площадки стал Дмитрий Санталов , забивший 6 мячей. 5 раз отличился Сергей Марк Косоротов. У гостей лучшим был Алексей Фокин , в активе которого 6 мячей.

«Чеховские медведи» одержали вторую победу в четырёх проведённых матчах национального первенства. «Каустик» потерпел третье поражение в трёх матчах.

«Медведи» 25 сентября на выезде встретятся с «Сунгулем», а волгоградцы 29 сентября отправятся в Санкт-Петербург.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Каустик» (Волгоград) — 39:22 (17:11).