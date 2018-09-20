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Обляков: есть небольшая обида, ЦСКА должен был выигрывать
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Обляков: есть небольшая обида, ЦСКА должен был выигрывать 

Чемпионат.com + ещё 5 4 часа назад
Фото: RT на русском
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с клубом «Виктория Пльзень» (2:2).
«К сожалению, не выиграли. Играли на победу и в конце чуть-чуть не дожали. Мы знали, что они играют забросами с флангов, навесами, и, к сожалению, не получилось сдержать их. Но сравняли счёт, вытащили матч. Конечно, во втором тайме надо было отыгрываться. Мы пошли вперёд чуть большими силами и забили свои голы. Есть небольшая обида. Думаю, мы играли лучше, у нас было больше моментов, подходов к штрафной соперника. Мы должны были сегодня выигрывать», — сказал Обляков в эфире программы «Все на матч».
В параллельном матче группы G «Реал» дома победил «Рому» — 3:0. Таким образом, мадридцы возглавили квартет, «Виктория» и ЦСКА делят второе и третье места, а «Рома» замыкает таблицу.
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