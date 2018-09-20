Женская команда из Удмуртии выиграла Кубок России по лапте

Анапа. Краснодарский край. Женская команда из Удмуртии завоевала Кубок России по лапте. Соревнования проходили с 14 по19 по сентября в Анапе, сообщается на сайте Федерации русской лапты.

В розыгрыше кубка принимали участие 10 сильнейших женских команд страны. По итогам жеребьевки девушки из Удмуртии играли в группе «А» со сборными из Краснодарского края, Томской области, Марий-Эл и Тульской области.

В финале девушки встречались со сборной Башкирии.

Выиграв соревнования девушки получили звания «Мастер спорта России».