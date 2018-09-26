В сборной России не согласны, что болельщики Перу лучшие в мире

Болельщики сборной Перу были признаны лучшими в мире по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт"

Друзья!

Все вы знаете итоги вчерашней церемонии «The Best FIFA Football Awards 2018». Как считаете, всё по делу?

Лично мы категорически не согласны с результатами одной из номинаций! 😡

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/QZ1ZVFTOwM— Сборная России (@TeamRussia) 25 сентября 2018 г. На чемпионат мира в Россию поддержать свою сборную, которая попала на турнир впервые за 36 лет, приехало около 40 тыс. перуанцев.

Однако в сборной России не согласны с таким решением. На официальной странице команды в твиттере было выложено видео с нарезкой различных фрагментов, по которым лучшими в мире должны были стать российские болельщики.

На чемпионате мира Россия впервые вышла в четвертьфинал турнира, где уступила по пенальти сборной Хорватии, которая в итоге вышла в финал мундиаля.

Команда Перу не вышла из группы.

Ранее защитник "Локомотива" попал в список худших футболистов 2018 года.