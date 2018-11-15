Хеведес: «Германия выиграет у России со счетом 2:0»

Бывший защитник немецкой сборной, ныне выступающий в московском «Локомотиве», Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от товарищеского матча Германия — Россия.

«Жалею о том, что сейчас не в Лейпциге с бундестим? Все о’кей, Лев строит новую команду. Я провел в сборной Германии несколько отличных лет, мы выиграли чемпионат мира, пошумели на чемпионате Европы. Время летит быстро, надо принять изменения и попрощаться. Даже если в душе не согласен. Главное, я не волнуюсь за будущее сборной.

Кого сборной России стоит бояться? Всех! Реально талантливых и опасных очень много, наример, Марко Ройс Тимо Вернер и Лерой Сане. Супермощь и суперскорость. Но повторю — опасны не только они. Все зависит от схемы.

Как закончится матч? При всем уважении к российской команде и симпатиях к парням из «Локо» Германия победит со счетом 2:0», — цитирует Хеведеса «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч Германия — Россия пройдет 15 ноября в Лейпциге. Начало встречи в 22:45 мск.