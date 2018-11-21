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Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций
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Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций 

Газета.Ru + ещё 197 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по футболу уступила команде Швеции в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, сообщает ТАСС.
Встреча прошла на шведском стадионе «Френдс Арена» и завершилась победой местной команды со счетом 2:0.
Счет в игре на 41-й минуте открыл защитник хозяев Виктор Линделеф, удачно откликнувшийся на подачу с углового. Удвоил преимущество шведов нападающий Маркус Берг, который на добивании поразил ворота российской команды на 72-минуте встречи.
Таким образом, сборная России заняла второе место в своей группе с семью очками в своем активе, не сумев подняться в элитный дивизион A. Швеция также набрала также семь пунктов, однако опередила подопечных Станислава Черчесова за счет дополнительных показателей.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции извинилась за ошибку с фотографией Черчесова.
Футбол. Лига наций. Лига B. Группа 2. 6-й тур Швеция — Россия — 2:0 Голы: 1:0 — Линделеф, 41; 2:0 — Берг, 72.
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