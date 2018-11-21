Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций

Сборная России по футболу уступила команде Швеции в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, сообщает ТАСС.

Встреча прошла на шведском стадионе «Френдс Арена» и завершилась победой местной команды со счетом 2:0.

Счет в игре на 41-й минуте открыл защитник хозяев Виктор Линделеф, удачно откликнувшийся на подачу с углового. Удвоил преимущество шведов нападающий Маркус Берг, который на добивании поразил ворота российской команды на 72-минуте встречи.

Таким образом, сборная России заняла второе место в своей группе с семью очками в своем активе, не сумев подняться в элитный дивизион A. Швеция также набрала также семь пунктов, однако опередила подопечных Станислава Черчесова за счет дополнительных показателей.

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции извинилась за ошибку с фотографией Черчесова.

Футбол. Лига наций. Лига B. Группа 2. 6-й тур Швеция — Россия — 2:0 Голы: 1:0 — Линделеф, 41; 2:0 — Берг, 72.