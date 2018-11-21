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Дзюба: «Откуда знали — там и получили»
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Дзюба: «Откуда знали — там и получили» 

Soccer News + ещё 43 9 часов назад
Фото: Soccer News
Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Швеции (0:2) в матче Лиги наций.
"Говорили, что в матче со Швецией нельзя проигрывать борьбу, нельзя проигрывать подбор и стандарты. Знали, что они с флангов будут много подавать, стандарты опасные. Откуда знали — там и получили.
Проиграли единоборства. Сегодня, наверное, заслуженно проиграли, нужно быть объективными. Может, если бы Леха забил Ионов, не самый простой момент, выходил сбоку, может, по-другому бы все сложилось. И, что ни говори, большое количество футболистов, которые отсутствовали, сказывается на нашем уровне. Мы теряем очень много качеств, к сожалению», — отметил Дзюба в эфире «Матч ТВ».
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