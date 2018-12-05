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Российская гандболистка извинилась перед фанатами за проигрыш 

Газета.Ru + ещё 16 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Разыгрывающая сборной России по гандболу Анна Кочетова прокомментировала матч команды со Словенией в рамках третьего тура предварительного раунда чемпионата Европы, передает "Советский спорт".
Спортсменка извинилась перед фантами за поражение со счетом 27:29.
"Мне бы хотелось принести извинения нашим болельщикам, всем, кто смотрел этот матч. Так играть мы просто не имеем права. Я надеюсь, что мы разберем наши ошибки и будем двигаться дальше. Самое главное -проанализировать случившееся, а затем мы начнем подготовку к основному раунду чемпионата Европы", — приводит слова Кочетовой официальный сайт Федерации гандбола России.
Несмотря на проигрыш, россиянки вышли в основной раунд турнира с первого места в группе.
Ранее чемпион Москвы по гандболу Герман Тихонов погиб в день своего 17-летия.
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