Петрова: француженка повредила лицо Седойкиной своим броском

У вратаря сборной России Анны Седойкиной была "стёсана" половина лица после того, как в нее попала мячом гандболистка команды Франции Алисон Пино в финале чемпионата Европы, заявила линейная россиянок Майя Петрова

В воскресенье в Париже российские гандболистки проиграли сборной Франции со счетом 21:24 в финале чемпионата Европы. Во втором тайме, получив прямую красную карточку, была удалена капитан француженок Алисон Пино. При пробитии семиметрового она попала в лицо вратарю сборной России Анне Седойкиной.

"Француженки говорили, что их игрок особо не бросала в лицо Седойкиной. Но мы все видели, что у Седойкиной была стесана половина лица. Надеюсь, что такой бросок в лицо был не специальным", — сказала Петрова журналистам.

По словам Петровой, гандболистки сборной России не испытывают особой радости после завоевания серебряных медалей чемпионата Европы.

"Обидно, когда проигрываешь в финале и получаешь серебро. Ты не чувствуешь особой радости, последний матч проигран. Но я хочу поздравить наших девчонок, мы уезжаем с медалями. Я не знаю, что не получилось в финале. Всего понемногу не хватило. Вратарь Анна Седойкина хорошо стояла, в защите тоже играли нормально. Разрыв в три мяча небольшой", — отметила Петрова.