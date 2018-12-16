У вратаря сборной России Анны Седойкиной была "стёсана" половина лица после того, как в нее попала мячом гандболистка команды Франции Алисон Пино в финале чемпионата Европы, заявила линейная россиянок Майя Петрова.
В воскресенье в Париже российские гандболистки проиграли сборной Франции со счетом 21:24 в финале чемпионата Европы. Во втором тайме, получив прямую красную карточку, была удалена капитан француженок Алисон Пино. При пробитии семиметрового она попала в лицо вратарю сборной России Анне Седойкиной.
"Француженки говорили, что их игрок особо не бросала в лицо Седойкиной. Но мы все видели, что у Седойкиной была стесана половина лица. Надеюсь, что такой бросок в лицо был не специальным", — сказала Петрова журналистам.
По словам Петровой, гандболистки сборной России не испытывают особой радости после завоевания серебряных медалей чемпионата Европы.
"Обидно, когда проигрываешь в финале и получаешь серебро. Ты не чувствуешь особой радости, последний матч проигран. Но я хочу поздравить наших девчонок, мы уезжаем с медалями. Я не знаю, что не получилось в финале. Всего понемногу не хватило. Вратарь Анна Седойкина хорошо стояла, в защите тоже играли нормально. Разрыв в три мяча небольшой", — отметила Петрова.
"Трибуны не мешали мне. Молодцы французы, поддерживали своих, очень здорово организовали чемпионат! Такой большой зал заполнен был, это впечатляет. Мы не задумывались о том, что второй раз играем с хозяйками, и победить их второй раз за турнир будет сложнее. Вся наша команда самоотверженно билась, все молодцы у нас", — добавила гандболистка сборной России.