6 вопросов к молодёжной сборной России перед стартом МЧМ-2019

Очень мутная история.

В ночь со среды на четверг в Ванкувере сборная России стартует на молодёжном чемпионате мира матчем с датчанами. В преддверии первой игры нашей «молодёжки» мы задаём самые насущные вопросы.

Очень мутная история произошла с Иваном Чеховичем. Официальная версия того, что один из лучших снайперов и бомбардиров лиги Квебека оказался за бортом молодёжной сборной — травма. Об этом в одном из интервью говорил и сам Иван. Отправившись в зал, он повредил спину, занимаясь со штангой. Правда, это не мешало ему сыграть контрольные матчи со шведами и американцами. По словам Чеховича, из-за болей в спине эти игры он провёл неважно, после чего потерял место в составе и даже тренировался в роли защитника. В игре со Швейцарией, в которой подопечные Брагина одержали победу, Чехович участия не принимал, после чего не попал в итоговую заявку на МЧМ. И тут начинается самое интересное.

В «Инстаграме» игрока появляется фотография с подписью «Язык мой — враг мой». Но как только СМИ заметили этот пост, Иван изменил загадочную строчку на «Свободный человек». Что имел в виду Чехович? Идёт ли речь о каком-то конфликте внутри сборной или же о том самом интервью, в котором хоккеист сказал, по его мнению, много лишнего? Всё бы ничего, если бы не комментарий, в котором форвард прямо сообщает: 31 декабря у него игра за «Бэ-Комо» в лиге Квебека. То есть если травма и есть, то она не мешает ему играть за клуб. Всё указывает на то, что в сборной просто нашли повод не брать игрока, который не очень-то вписывается в концепцию, и которому нужно искать применение.

Зачем до последнего держать места в заявке?

Ладно, с тем, что и в Новогорске, и на сборах в Канаде было пять полноценных пятёрок, мы вроде бы смирились. Запредельная конкуренция и всё такое. Но вот озвучивать якобы окончательную заявку, в которой не 23 фамилии, а 25 — это ни в какие ворота не лезет. Неужели Брагину оказалось недостаточно суперсерии, Турнира четырёх наций, сборов и трёх контрольных матчей, чтобы определиться с кем он идёт в бой, а кому стоит сказать спасибо и попрощаться? Мало того, что тем самым штаб «молодёжки» нервирует молодых пацанов, которые до сих пор не знают, сыграют они на чемпионате мира или нет, так ещё и на первый матч сборная России выйдет в усечённом составе. Лучше принять тяжёлое решение, но сразу, а не мучить парней.

Всё это напоминает ситуацию во взрослой сборной при Олеге Знарке , когда несколько игроков точно также сидели на чемоданах и «пропитывались духом национальной команды». Не зря же победитель Олимпиады приехал в Ванкувер в качестве консультанта. Чувствуется влияние. Разница лишь в том, что в первой сборной Знарок всегда до последнего ждал Овечкина и Ко, а «молодёжка» Свечникова в качестве усиления уже точно не получит.

Ольшанский или Калабушкин?

Первый выбор, который стоит перед Брагиным, звучит так: Евгений Калабушкин или Савелий Ольшанский? Оба защитника играли на суперсерии, но показали себя совершенно разными игроками. Калабушкин скорее скромный и надёжный домосед, тогда как Ольшанский стал самым результативным защитником сборной России. Немало очков Савелий играет и за фарм-клуб «Магнитки», что неудивительно, ведь у него есть опыт выступления на позиции форварда. И тот и другой заиграны в Высшей лиге, но при этом у Ольшанского в активе есть пять матчей в КХЛ. Само по себе то, что «сталевара» не включили в первоначальную заявку, стало большим сюрпризом. В контрольных матчах он наигрывался с одним из лидеров обороны Александром Алексеевым . Его позиции казались незыблемыми. Тогда как Калабушкин одну игру пропустил, одну провёл в качестве седьмого защитника, а на ещё одну вышел в паре с Волковым, которого уже отцепили от состава. Казалось бы, фаворит очевиден. Однако так же можно было подумать на предыдущей стадии отбора, когда Ольшанскому предпочли Марка Рубинчика. Сначала магнитогорец «проиграл конкуренцию» пасынку Сергея Голубовича (тренер юниорской сборной), а теперь рискует уступить место в составе игроку системы СКА. А когда речь идёт о базовом клубе сборной — возможно всё. Единственным логическим объяснением отсутствию Ольшанскому может быть перебор защитников атакующего плана.

Хованов или Шашков?

Второй выбор ожидает Брагина между двумя нападающими. Здесь всё проще и сложнее одновременно. С одной стороны, всё очевидно: в Ванкувере должен остаться Александр Хованов. Он и в играх за клуб демонстрирует куда более впечатляющую статистику, и на суперсерии сыграл результативнее. Хованов, вроде бы, набрал всего на одно очко больше Шашкова, но сыграл при этом всего две игры против пяти у сибиряка. Хованов техничнее, умнее, тоньше. В конце концов, он центр, а значит, универсальнее конкурента за место в составе. Но не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд. Во-первых, выступает Хованов всё-таки в юниорской лиге, тогда как Шашков в этом сезоне успел сыграть 13 матчей за «Сибирь» в КХЛ. Все мы знаем, как опыт игры с мужиками ценит Брагин. Во-вторых, Никита банально старше. Мало того, что он более зрелый игрок, так ещё у Хованова будет шанс сыграть на следующем чемпионате мира, а у Шашкова — нет. Ну и, наконец, новосибирец самый что ни на есть «брагинец». Если есть какой-то портрет любимчика тренера «молодёжки», то Шашков ему соответствует идеально. Он бежит, бьёт, впивается в соперника клыками (образно, разумеется) и ни за что не опустит руки. Выбирая между Ховановым и Шашковым, нужно опираться не только на вкус главного тренера, но и на другие обстоятельства. Например, потянет ли роль центра Виталий Кравцов ? Если да, то Хованов окажется пятым центральным. Если нет, то вполне может подняться в первое звено, заняв место рядом с Денисенко и Костиным.

Кравцов-центр или Кравцов-край?

Собственно, от этого зависит не только заявка Хованова, но и выступление сборной России. Кравцов — самый талантливый игрок этой сборной, её потенциальный лидер. Неправильное использование проспекта «Рейнджерс», который может отправиться в НХЛ уже этой весной, способно надломить игру всей команды. Кравцов на краю — это привычное явление, максимально удобное для самого Виталия. Но в сборной и без него полно классных вингеров. В случае перевода челябинца на край, кто-то из форвардов топ-6 будет вынужден переместиться в третье звено.

Играя в центре Кравцову нужно будет действовать собраннее и ответственнее, что у него получается далеко не всегда. В играх за «Трактор» он слишком часто идёт в рискованные обводки, которые приводят к потерям. В сборной же ему придётся отрабатывать в оборону, и не надеяться на Денисенко с Костиным. Именно с этими партнёрами Брагин наигрывал Кравцова все товарищеские матчи. На игру с американцами, правда, он вышел на краю, а в центре расположился уже упомянутый нами Хованов. В общем, адаптация Кравцова к новой роли — это главный вопрос, касающийся непосредственно игры «молодёжки».

При всём том, что Тарасов потомственный голкипер, а не сегодня, так завтра отправится в систему «Коламбуса», в отборе на МЧМ вратарь «Сочи» ему ни в чём не уступал. На суперсерии Кочетков пропустил всего две шайбы, а сборная России с ним в воротах не проиграла ни одного матча. Тарасов, для сравнения, пропустил семь шайб за три матча, но при этом тоже выглядел солидно. А в контрольных играх перед стартом МЧМ уже уфимец оказался предпочтительнее. Он пропустил дважды от американцев, Кочетков — четырежды от шведов, а в победном матче со Швейцарией вратари поделили игровое время поровну. При этом Тарасов отыграл свой отрезок на ноль.