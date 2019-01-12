«Хотел убить себя»: тяжелый старт России на ЧМ

Первый матч на чемпионате мира — 2019 сборная России по гандболу завершила хоть и крайне результативной, но все же ничьей против команды Сербии. Финальный свисток арбитра зафиксировал результат нервной и напряженной игры — 30:30 (16:16 после первого тайма). Гандболист отечественной сборной Тимур Дибиров стал лучшим игроком встречи, однако признался, что по ходу матча готов был «убить себя за ошибки».

Одной из интриг был вопрос, кто займет место в воротах с первых минут, и сможет ли играть травмированный недавно Виктор Киреев . Начал встречу Олег Грамс, к сожалению, не очень успешными действиями, и к середине первого тайма тренерский штаб заменил голкипера.

Как потом окажется, такая передышка помогла Олегу собраться и выдать фантастическую концовку.

Первый тайм запомнился каким-то невероятным количеством фолов сербов на игроках нашей атакующей линии, особенно активно действовали они против Дмитрия Житникова. Удаления, карточки и пенальти сыпались как из рога изобилия.

Даже умудренные опытом любители гандбола качали головой, пытаясь припомнить, видели ли они когда-либо подобное. Тимур Дибиров берет на себя роль лидера и забивает дважды с отработанной на утренней тренировке комбинации, не забывая в перерывах реализовывать штрафные. Долго отыгрывая по одному мячу, перед перерывом мы наконец-то вышли вперед, но не смогли удержать счет — 16-16.

Во второй половине встречи инициативу захватывает сербская команда, и счет снова становится равным только к шестнадцатой минуте.

Дебютировавший на этом мундиале Сергей Марк Косоротов уже спустя несколько минут после своего появления отмечает это событие первым заброшенным мячом. За три минуты до конца встречи счет становится 29-27 в пользу Сербии, но разрыв сокращает Дмитрий Киселев , а затем команды обмениваются быстрыми голами.

Все решили последние 120 секунд, за которые Дибиров успел дважды забить, а Грамс — столько же раз спасти наши ворота. 30-30 — красивые итоговые цифры на табло, которые никого не обрадовали.

На пресс-конференции модератор не могла определиться, какой сборной предоставить слово первой, так как, по ее мнению, обе команды сегодня выиграли.

Однако по выражениям лиц тренеров и игроков можно было решить, что они находятся на поминках, а не перед телекамерами.

Эдуард Кокшаров делегировал свои обязанности общения с журналистами второму тренеру Деяну Перичу, и специалисты из Сербии тепло поблагодарили друг друга за игру, отметив, что обе сборные имели шансы сегодня на победу.

Сергей Марк Косоротов, дебютант сегодняшней игры, поделился впечатлениями от результата.

«Мы готовились к этому матчу, обсуждали соперника, смотрели игры. Не все задуманное смогли реализовать, поэтому счет закономерен. У нас был хороший отрезок в конце второго тайма, но не вышло довести его до конца», — сказал Косоротов.

— Настроение у команды сейчас подавленное или готовиться к Корее будем в хорошем расположении духа?

— Чемпионат длинный, нужно разобрать свои ошибки, правильно настроиться. Будем играть, и доказывать свою силу.

Олег Грамс, голкипер сборной России, ставший одним из героев матча: «Это была встреча двух сильных соперников. Нашу сборную ничья точно не устроила, по этой игре мы вполне могли обыгрывать Сербию».

— Матч начался не очень удачно для вас, но переведя дух, вы сотворили несколько волшебных сейвов, включая последний, который и позволил нам удержать ничью. Как в целом вам далась эта игра?

Я согласен с тем, что сыграй я чуть лучше — было бы пропущено на один мяч меньше, и мы бы выиграли.

Возможности были, и не один, не два, и не три раза. Что касается заключительного момента — мы разбирали этого игрока, и знали, что на последних секундах он делает «свой бросок». Я ждал его и правильно среагировал.

— Сегодняшний результат может повлиять на итоговый турнирный расклад?

— Сейчас рано об этом говорить, это только первая игра, и все зависит от дальнейших матчей.

Тимур Дибиров, игрок сборной России: «Радоваться нечему, мы ждали победы. Но ничья — закономерный результат»

— Вы признаны игроком матча, забросили сегодня 12 мячей. Чувствуете свой вклад в общее дело?

— Это все ерунда и абсолютно неважно. У меня к себе есть большие претензии по сегодняшнему матчу, в частности по игре в защите. Рад, если я хоть немного помог команде. Не считаю, что провел сегодня какой-то выдающийся матч. Спасибо команде, что доверяли мне пробивать пенальти, и что в такой сложной игре справились с волнением и сравняли счет с разницы в четыре мяча.

— Вашим первым турниром стал чемпионат мира 2007 года в Германии. И вот сейчас вы снова здесь. Чувствуете ли в этом какой-то символизм или особую ответственность за результат?

— Единственное, что я чувствую — как быстро летит время. Эти 12 лет промелькнули как один день. Ничего не поделаешь, карьера игрока коротка, но я надеюсь, что этот чемпионат для меня не последний.

— Нравится ли атмосфера турнира, замечаете ли наши флаги на трибунах?

— Мы чувствуем поддержку болельщиков, и очень приятно слышать русскую речь с трибун, слова ободрения.

— В сборной Сербии у вас есть друзья и знакомые, с кем могли во время матча перекинуться парой слов?

— Да, и довольно много — те, с кем я играю и играл раньше.

Но во время игры было не до шуток, разве что над собой — я скорее хотел убить себя за допущенные ошибки.

Не смотрите на то, что я улыбаюсь — это просто нервный тик.

— Мы ко всем соперникам готовимся по-особенному. У них немного другой стиль игры, азиатский.

Мы просто продолжаем делать свое дело. Это чемпионат мира, и если вы думаете, что будут проходные или легкие матчи — вы ошибаетесь. У нас сильная группа с равными командами. Да, времени совсем немного, но успеем отдохнуть, главное — заняться своим физическим восстановлением.

— По словам Дмитрия Житникова, наша сборная — это семья. С вашим опытом, считаете ли вы себя в ней старшим братом, наставником для новичков?

— Жалко, что мне не 25, а 35 лет, потому что я хотел бы находиться в этой семье как можно дольше. Если у меня получится быть для молодых ребят хотя бы в чем-то примером, я буду счастлив.

Дмитрий Житников: «Есть чувство великого неудовлетворения. Мы не выиграли, не добыли одно очко, мы сегодня проиграли два, провалили нашу игру»

— Был ли в матче переломный, ключевой момент, когда чаши весов могли склониться в чью-то сторону?

— Возможно, в конце первого тайма, когда мы не смогли удержать преимущество и реализовать все моменты в нападении.

— В первом тайме сербы очень много нарушали на вас. Была ли это умышленная грубость, или соперник просто пытался справиться с нашими атаками?

— Излишней грубости точно не было. Мы играли в свою игру, и возможно, чересчур правильно судили рефери.

— Показалось, что в самом начале матча вы тепло поприветствовали кого-то из сербов.

— Да, у меня есть несколько хороших знакомых, с кем мы играли вместе в Польше.

— Приятно ли встречать в стане соперников своих друзей и бывших одноклубников и накладывает ли это отпечаток на ваши действия против них?

— За площадкой всегда приятно их встретить.

Но на площадке мы остаемся игроками и соперниками.