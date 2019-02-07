Операцию Евгения Трефилова перенесли на 10 дней

"Кубань" 5 февраля сообщила, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка EHF (Европейской гандбольной федерации) с французским "Безансоном" 3 февраля. Операция была назначена на четверг.

"Операцию Евгения Васильевича Трефилова перенесли на десять дней. Необходимо подготовиться к операции, сейчас он переведен на амбулаторное лечение и остается под наблюдением врачей. Состояние стабильное", — сказал Шишкарев по телефону.

Исполнять обязанности Трефилова в гостевом матче Кубка EHF с норвежским "Ларвиком" 9 февраля будет помощник главного тренера Денис Сайфулин.