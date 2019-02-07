Операция главного тренера женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгения Трефилова не состоится в четверг, ее перенесли на десять дней, сообщил РИА Новости президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
"Кубань" 5 февраля сообщила, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка EHF (Европейской гандбольной федерации) с французским "Безансоном" 3 февраля. Операция была назначена на четверг.
"Операцию Евгения Васильевича Трефилова перенесли на десять дней. Необходимо подготовиться к операции, сейчас он переведен на амбулаторное лечение и остается под наблюдением врачей. Состояние стабильное", — сказал Шишкарев по телефону.
Исполнять обязанности Трефилова в гостевом матче Кубка EHF с норвежским "Ларвиком" 9 февраля будет помощник главного тренера Денис Сайфулин.
"Думаю, что в предстоящих матчах, в частности с "Ларвиком", девчонки из "Кубани" сыграют за тренера, чтобы подарить ему позитивные эмоции, поддержать его. Надеемся, что Евгений Васильевич не будет беспокоиться, что его нет на площадке. Команда постарается сыграть еще лучше", — отметил Шишкарев.