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В «Кубани» рассказали о состоянии госпитализированного Трефилова 

Газета.Ru + ещё 1 5 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Генеральный директор гандбольного клуба "Кубань" Сергей Вальтер рассказал о состоянии госпитализированного наставника команды Евгения Трефилова, передает Sport24.
Специалист, который возглавляет также и женскую сборную России, был отправлен в больницу из-за проблем с сердцем.
"Сейчас состояние у него замечательное. Мы были в больнице, он к нам спустился в холл и мы поговорили. Он в великолепном расположении духа, два дня на диете. После проведения операции потребуется какое-то время для нахождения в стационаре.
Операция все же серьезная, это не зуб вылечить, хотя и тут бывают проблемы. Прогнозы положительные. Очень хорошо, что он был во время госпитализирован. Он посещал игру с "Безансоном", несмотря на запрет врачей.
Спортсменками на время отсутствия будет руководить второй тренер команды — Денис Сайфулин", — сказал Вальтер.
Ранее сообщалось, что тренера сборной России госпитализировали из-за проблем с сердцем.
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Гандбол , Евгений Трефилов
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