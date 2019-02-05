В «Кубани» рассказали о состоянии госпитализированного Трефилова

Генеральный директор гандбольного клуба "Кубань" Сергей Вальтер рассказал о состоянии госпитализированного наставника команды Евгения Трефилова , передает Sport24.

Специалист, который возглавляет также и женскую сборную России, был отправлен в больницу из-за проблем с сердцем.

"Сейчас состояние у него замечательное. Мы были в больнице, он к нам спустился в холл и мы поговорили. Он в великолепном расположении духа, два дня на диете. После проведения операции потребуется какое-то время для нахождения в стационаре.

Операция все же серьезная, это не зуб вылечить, хотя и тут бывают проблемы. Прогнозы положительные. Очень хорошо, что он был во время госпитализирован. Он посещал игру с "Безансоном", несмотря на запрет врачей.

Спортсменками на время отсутствия будет руководить второй тренер команды — Денис Сайфулин", — сказал Вальтер.

Ранее сообщалось, что тренера сборной России госпитализировали из-за проблем с сердцем.