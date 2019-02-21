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На матче сборных России и Финляндии ожидается аншлаг 

Газета.Ru + ещё 2 21 февраля 2019
Фото: РИА Новости
На матче сборных России и Финляндии, который пройдет в Перми в рамках отборочного цикла к чемпионату мира — 2019, ожидается аншлаг, передает газета «Известия».
Об этом рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
"В Перми у сборной будет колоссальная поддержка. Почти все билеты уже проданы, на игре точно будет аншлаг", — заявил он.
Победа в этой встрече даст стопроцентных выход на чемпионат мира. Также России предстоит сыграть с командой Болгарии.
Ранее капитан сборной России высказался о раскладах отборочного цикла.
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Гандбол , Андрей Кириленко , газета "Известия"
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