На матче сборных России и Финляндии ожидается аншлаг 

На матче сборных России и Финляндии, который пройдет в Перми в рамках отборочного цикла к чемпионату мира — 2019, ожидается аншлаг, передает газета «Известия».
Об этом рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
"В Перми у сборной будет колоссальная поддержка. Почти все билеты уже проданы, на игре точно будет аншлаг", — заявил он.
Победа в этой встрече даст стопроцентных выход на чемпионат мира. Также России предстоит сыграть с командой Болгарии.
Ранее капитан сборной России высказался о раскладах отборочного цикла.