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Трефилов переведен в палату интенсивной терапии, ему не разрешают смотреть гандбол 

ТАСС + ещё 2 26 февраля 2019
Фото: ТАСС
Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов переведен из реанимации в палату интенсивной терапии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Вальтер.
19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце в Краснодаре. С того момента он находился в реанимационном отделении.
"Евгений Васильевич чувствует себя хорошо, он переведен из реанимации в палату интенсивной терапии, — сказал Вальтер. — Там он находится под постоянным наблюдением врачей, ему разрешено общаться с родственниками. Сегодня утром общался с ним по телефону, он находится в прекрасном расположении духа, шутит в своем репертуаре. Он также в курсе результатов "Кубани".
"Пока врачи не позволяют ему смотреть гандбол по телевизору. Евгений Васильевич передает всем привет, благодарит всех людей, чью поддержку он ощущал эти дни. Какое-то время он еще будет находиться в больнице, потом будет выписан", — добавил собеседник агентства.
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Гандбол , Евгений Трефилов
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