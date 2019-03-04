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Трефилов переведен в общую палату, краснодарские врачи готовят его к выписке через неделю 

ТАСС + ещё 1 7 часов назад
Фото: © EPA/CLAUS FISKER
Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов переведен после операции на сердце из палаты интенсивной терапии в общую, врачи разрешили ему ходить, через неделю его могут выписать из больницы в Краснодаре, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор "Кубани" Сергей Вальтер.
19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. Ранее сообщалось, что он переведен из реанимации в палату интенсивной терапии.
"Евгений Васильевич переведен в обычную палату, состояние его стабильное, ходит, ему разрешено спускаться на улицу, дышать свежим воздухом. Через неделю, после праздников, его, возможно, выпишут", — сказал Вальтер.
Трефилов возглавляет "Кубань" с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.
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Гандбол , Евгений Трефилов , ИТАР-ТАСС
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