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«Сыграть на зубах». Почему российские гандболисты заклеили герб на форме перед ЧМ-2021 

Чемпионат.com и ещё 4 39 минут назад
Непосредственно «сборной России» в списке участников турнира нет.
В Египте стартует чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Первый в истории турнир с 32 участниками. Сборная России на чемпионат мира не пробилась, но получила уайлд-кард. Хотя в списке участников «сборной России» нет. Из-за санкций, наложенных на весь наш спорт, в Египет отправилась команда Федерации гандбола России. И чудес от неё ждать не стоит.

«Если в десятку попадём — уже хорошо»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв непосредственно перед стартом ЧМ-2021 особого оптимизма не выражал.

«Мои ожидания заключаются в том, чтобы состоялась новая команда людей, которые готовы вместе сражаться за одно дело, чтобы появился этот дух. Если наша женская сборная является командой топ-уровня, борется за победу на Олимпиаде, за призовые места на чемпионате мира, то в мужском гандболе мы крепко отстали от предыдущих сборных.

Принципиально важно сыграть на зубах, показать характер, стремление, волю и желание побеждать, сплотиться. Мы истосковались по удачному выступлению нашей сборной. Хочется, чтобы они выглядели настоящими мужиками, боролись, а там, возможно, хватит и сил, и мастерства. Больших ожиданий нет, если попадём в десятку лучших, то это будет уже хороший результат», — сказал Шишкарёв в интервью ТАСС.

Генеральный директор ФГР Лев Воронин также сдержанно оценил перспективы команды.

«Сейчас не совсем было бы правильно говорить о высоких местах. В сборной обновился состав, нужно время, чтобы команда сыгралась. Объективности ради скажу, что тот состав, который есть у нас сейчас, провёл максимум 15 тренировок», — цитирует Воронина «Р-Спорт».

Без флага и гимна, но со словом «Россия»
На самом деле после провального выступления на чемпионате Европы 2020 года и разноса от президента ФГР сборная фактически начала строиться заново. И говорить в этой ситуации о попадании в десятку — очень смелый прогноз.
Чемпионат мира для нашей команды будет необычным.
Потому что на турнире сыграет не сборная России, а команда Федерации гандбола России. На игровых майках непосредственно перед вылетом пришлось срочно заклеивать герб логотипом федерации, чтобы не нарушать наложенные на наш спорт ограничения.
Потому что на турнир отправилась новая сборная, в которой нет топ-игроков. Звучит обидно? Но шанс стать такими игроками у наших парней точно есть. Каждый из гандболистов сборной России, как её ни называй, должен проявить то лучшее, на что способен.
Часто именно в таких ситуациях и рождались настоящие команды, команды-династии, команды-легенды.

Россия против Беларуси

Турнирный путь нашей команды может сложиться по-разному. Но что совершенно точно — часть его пройдёт в Александрии, втором по величине городе Египта, где сборная России проведёт матчи группы H на первом групповом этапе.
В соперниках — команды Беларуси, Словении и Южной Кореи.
Ни одна из команд не относится к странам «третьего мира» в гандболе, как, например, сборные Уругвая или Кабо-Верде, который никогда не попали бы в число участников чемпионата мира, будь их 24, а не 32.
Словенцы — одни из претендентов на четвертьфинал, белорусы собрали очень крепкую сборную, которая как минимум не слабее россиян, а корейцы — низкорослая, но очень быстрая команда-загадка.
Чтобы пробиться в основной раунд, в своей группе нужно занять место не ниже третьего. Если сборная России осилит эту стадию, во что очень хочется верить, то в основном раунде сыграет с тремя командами группы G, в которую попали Швеция, Египет, Северная Македония и Чили.
Вообще, вместо македонцев должны были играть чехи, но они снялись с турнира из-за многочисленных случаев коронавируса в команде.
Для выхода в четвертьфинал необходимо в основном раунде занимать первое или второе место в группе. Плей-офф пройдёт по классической схеме, но путь к нему очень сложен.
Наша сборная начнёт турнир матчем с белорусами, которым в 22 матчах проиграла лишь однажды. Но сейчас расклад сил поменялся. Во многом от этой встречи будет зависеть весь дальнейший ход турнира для россиян.
Больших ожиданий от выступления сборной России нет. Но ведь практически все команды пострадали от коронавируса и травм, ни у кого нет оптимальных составов. Это шанс для россиян на то, чтобы начать отталкиваться от того дна, на который наша команда опустилась в последние годы.
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Комментарии 12
Гандбол , Видео , Сергей Шишкарев , Лев Воронин , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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