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Российские гандболисты проиграли команде Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Каире, завершилась со счетом 34:20 в пользу скандинавской сборной.

Самым результативным игроком в составе команды России стал Александр Котов , забивший пять мячей. Сборная России завершила участие на турнире, не сумев выйти в 1/4 финала. Ранее сообщалось, что российские гандболисты разгромили македонцев на чемпионате мира.

Гандбол. Чемпионат мира. Группа IV. Третий турРоссия — Швеция — 20:34 (8:17).