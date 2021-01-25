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Унижение в Египте: сборная России опять осталась ни с чем 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Сборная России по гандболу завершила участие на чемпионате мира. Именно матч против шведской национальной команды был решающим — игроки должны были выйти на площадку, как на последний бой. Однако ребята вместо того, чтобы оставить все силы на арене, просто на ней потерялись. Как это произошло и что делать — в материале NEWS.ru.
Всё ведь начиналось неплохо: россияне уверенно прошли предварительный этап, у болельщиков появилась вера в успех и на групповом уровне. Только вот начали мы его явно не за здравие, проиграв египтянам — хозяевам турнира. Но даже после этого издевательства оставалась надежда. Ну а что, Северная Македония — соперник проходной, да и со шведами можно и нужно было бороться. И если первая команда оправдала ожидания (Россия обыграла македонцев), то вот шведы подложили змею. Или мы сделали это сами?
По регламенту в четвертьфинал мирового первенства проходят две команды из шести, так что к заключительному матчу группового раунда у наших парней оставался шанс пройти туда, где нас не было восемь лет. Россиянам нужна была просто победа.
Только вот решающая встреча стала настоящим избиением. Удивительно страшным избиением, можно сказать — российская сборная только на 6 минуте и 55 секунде впервые поразила ворота соперников. А скандинавы, в свою очередь, за это время успели не просто забить гол, они трижды реализовали опасные моменты, один раз удалились и даже отразили пенальти. К 17 минуте счёт на табло показывал ужасающие 5:10, и совсем не в нашу пользу. И чем дальше, тем сильнее увеличивался отрыв соперника. У сборников не получилось ничего ни в атаке, ни в обороне. После свистка на перерыв счёт на табло был 8:17. Даже после того, как глаза протёрли, он не изменился — значит, это всё наяву.
Уж не знаем, что сказал в перерыве главный тренер команды Велимир Петкович, но на второй тайм ребята вышли обозлёнными — на себя, на соперника, да на весь мир вокруг. Только и это не помогло, несмотря на довольно бодрое начало. Павел Андреев и Александр Котов сумели сократить отставание до шести мячей. И когда, казалось, силы и понимание появились среди напарников, на двухминутное удаление ушёл Дмитрий Житников. И это отсутствие спустило с небес на землю, а прорыва как будто и не было. Шведы, не торопясь, полностью завладели преимуществом. А окончательно добить команду удалось Александру Ермакову, который на 39-й минуте тоже решил немного отдохнуть на две минуты. Именно в этот момент стало понятно, что никакой интриги можно не ожидать, шведы нашим не по силам. Но она всё равно получилась. Правда уже с финальным свистком, когда на табло красовался счёт 20:34. 14 мячей — именно на столько от россиян оторвался соперник.
Всё это ещё раз доказывает, что как бы ни меняли тренеров, как бы ни старались исправить характер игроков, движения вперёд нет. Последние три чемпионата мира закончились для нас на 19-м, 12-м и 14-м местах. Какое место нас ожидает сейчас? Узнаем в понедельник, когда остальные сборные попадут в плей-офф. Но пока ситуация складывается следующим образом: мы точно не займём выше 10-го места, но и не окажемся ниже 14-го. Всё решит ни матчи с девятого по 24-е места, а обычное сравнение результатов в группах.
Жаль, очень жаль, что российский гандбол пока продолжает топтаться на месте и не делает прорывы. Но стоило ли объективно на это надеяться? Вряд ли. Откуда взяться результату? Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов не раз обращал внимание на условия, в которые мы попали в 2020 году — всех поразил коронавирус. У россиян не было полноценных сборов, а если вспомнить игры против сборной Украины, которые проходили не так давно в Минске, то ребята все вместе встретились буквально за день до первой игры.
К тому же, надо понимать, что совсем недавно у команды сменился наставник. Велимиру Петковичу необходимо время для построения новой команды, отличной от той, которую мы, к глубочайшему сожалению, привыкли видеть. Уже за короткий срок результат виден. Изменения есть, осталось совсем ничего. И хоронить эту сборную пока точно не надо. У нас ещё будет шанс показать свои силы на следующем крупном турнире.
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Комментарии 5
Гандбол , Видео , Евгений Трефилов , Дмитрий Житников , Александр Ермаков , Александр Котов , Павел Андреев , СБОРНАЯ РОССИИ
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