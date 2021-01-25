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Осасуна Осасуна

Россия вылетела с чемпионата мира. Надо было побеждать, а нас разгромили 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российские гандболисты вообще не сопротивлялись в игре со шведами, представ дворовой детской командой, которая сыграла со взрослыми.
Мужская сборная России по гандболу завершила выступление на чемпионате мира в Египте, не сумев выйти в четвертьфинал. С той игрой, которую россияне показали в ключевом матче со шведами, в числе восьми лучших сборных мира делать, конечно, нечего. Российская команда проиграла с разницей в 14 мячей в матче, в котором необходима была победа.

Шведская стенка

Про игру Россия — Швеция много не скажешь.
Потому что говорить именно об игре нечего. Да и не было её, игры. Было избиение одной сборной, которая практически не сопротивлялась. Словно столкнулись детская дворовая команда и профессионалы, не ставшие делать поблажек.
Ни защиты, ни нападения, ни скорости. Ничего этого у нашей сборной не было. Не было и главного — того огня в глазах, без которого подобные матчи не выигрываются.
Расклад ведь был простой: победа и путёвка в четвертьфинал.
Но последовало позорное поражение. Всё, что могли сделать наши — биться в шведскую стенку.

«Вы проигрываете! Вы проигрываете! Но вы не играете! Есть разница, как проиграть» — восклицал главный тренер сборной России Велимир Петкович во время тайм-аута в первом тайме. Счёт к тому времени был уже разгромным, а команды сыграли только 10 минут!

Действительно, разница есть. Проиграть в борьбе, в битве, проиграть так, чтобы потом соперники вспоминали, какой ценой далась победа — это одно. Проиграть так, как сделала сборная России — совсем другое. Шведы даже не вспомнят про этот матч.
Шведы, кажется, были даже разочарованы, что игры не получилось. Шведы, которые столкнулись с массовым отказом игроков лететь в Египет и наскоро сколотившие новую сборную.

Ничего нового

Турнир для нашей сборной завершён.
Чем он запомнился? Красивыми матчами со Словенией и Беларусью. Соперниками достойными, на фоне которых и наши ребята смотрелись здорово.
Проходными матчами с корейской молодёжью и слабыми македонцами, в которых шансов проиграть практически не было.
И двумя разгромами от крепких, но не звёздных сборных Египта и Швеции.
Именно таков уровень нашего мужского гандбола. Обыгрывать слабых и иногда выдавать достойные матчи с сильными соперниками. Отдельные матчи, но не турниры. Да и с чего бы? Молодые египтяне выигрывают чемпионаты мира по своему возрасту, а молодые россияне на эти турниры не всегда пробиваются.
Ничего нового. Но… Давайте наберёмся терпения и будем верить, что когда-нибудь наша сборная будет регулярно входить в топ-8 на любых турнирах и бороться за медали.
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Комментарии 11
Гандбол , Видео , СБОРНАЯ РОССИИ
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