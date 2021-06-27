В матче Любительской футбольной лиги умер футболист

По его словам, в ЛФЛ до сих пор не знают причины смерти, а также имя игрока, так как его изначально не было в заявке. Он подчеркнул, что это редчайший случай в лиге и сейчас идёт работа над установлением личности футболиста. Смирнов отметил, что скончавшегося позвал принять участие в матче друг.