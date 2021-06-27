Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Во время матча ЛФЛ в Москве умер футболист

RT на русскомиещё 3
6 часов назад
Президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дмитрий Смирнов сообщил, что во время матча Юго-Западной лиги Москвы скончался игрок.
В матче Любительской футбольной лиги умер футболист
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причём человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары», — цитирует Смирнова Sport24.
По его словам, в ЛФЛ до сих пор не знают причины смерти, а также имя игрока, так как его изначально не было в заявке. Он подчеркнул, что это редчайший случай в лиге и сейчас идёт работа над установлением личности футболиста. Смирнов отметил, что скончавшегося позвал принять участие в матче друг.
«Первую необходимую помощь он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащённую реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле, по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности», — добавил Смирнов.
Ранее сообщалось, что умер призёр ЧМ-2017 по лёгкой атлетике Абдалелах Харун.
Гандбол,Дмитрий Смирнов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители