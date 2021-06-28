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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором в заключительном туре Кубка Америки

Чемпионат.comиещё 4
2 часа назад
Завершился матч пятого тура группового этапа Кубка Америки, в котором сборная Бразилии встречалась со сборной Эквадора. Матч прошел в Гоянии на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» и завершился со счётом 1:1. Сборная Бразилии открыла счёт в матче на 37-й минуте после точного удара Эдера Милитао. В начале второго тайма Анхель Мена сравнял счёт и поставил окончательную точку в этой встрече.
В параллельном матче сборная Перу обыграла Венесуэлу со счётом 1:0.
Таким образом, по итогам группового этапа сборная Бразилии заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф турнира. Также в плей-офф Кубка Америки вышли Эквадор, Перу и Колумбия, а Венесуэла вылетела.
Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.
Гандбол,Анхель Мена,
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