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Чемпионат Европы по футболу 2020

Определились все участники ЧМ по пляжному футболу в России

ИА Regnumиещё 6
5 июля 2021
Сборная Парагвая по пляжному футболу одержала победу над командой Колумбии в матче за третье место южноамериканского отборочного турнира на чемпионат мира. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Определились все участники ЧМ по пляжному футболу в России
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Парагвайская команда стала последним участником чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве.
Всего в турнире примут участие 16 сборных. Помимо Парагвая, это Россия, Белоруссия, Испания, Бразилия, ОАЭ, Оман, Мозамбик, Португалия, Сенегал, Сальвадор, США, Таити, Япония, Уругвай и Украина.
Жеребьевка группового этапа состоится 8 июля в Цюрихе. Чемпионат мира пройдёт с 19 по 29 августа в Москве.
Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013). В 2019 году победителем турнира стала сборная Португалии.
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