Определились все участники ЧМ по пляжному футболу в России

Сборная Парагвая по пляжному футболу одержала победу над командой Колумбии в матче за третье место южноамериканского отборочного турнира на чемпионат мира. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Фото: ИА Regnum ИА Regnum

Парагвайская команда стала последним участником чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве.

Всего в турнире примут участие 16 сборных. Помимо Парагвая, это Россия, Белоруссия, Испания, Бразилия, ОАЭ, Оман, Мозамбик, Португалия, Сенегал, Сальвадор, США, Таити, Япония, Уругвай и Украина.

Жеребьевка группового этапа состоится 8 июля в Цюрихе. Чемпионат мира пройдёт с 19 по 29 августа в Москве.