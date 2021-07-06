Орлов: сборная Украины сильнее сборной России по всем показателям

"Вы только посмотрите, какое у них стремление играть в пас. Даже в труднейших ситуациях защитники не выбивают абы куда, а пытаются сохранить мяч. Мне кажется, их вратарь ни разу с ноги не выносил мяч далеко. Они все время разыгрывали. Это и есть современный футбол. <...> Наша сборная не может играть в современный футбол. Украинцы лучше готовы, они могут действовать разнообразнее, у них больше вариантов при принятии решений. Приходится признать, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем показателям", - сказал Орлов.