Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Джордж Расселл — игрокам сборной Англии по футболу: держите головы высоко поднятыми

Чемпионат.com
2 часа назад
Пилот «Уильямса» из Великобритании Джордж Расселл отреагировал на победу сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу. «Горжусь парнями и горжусь тем, что я англичанин. Они дали стране так много поводов для радости за последний месяц! Держите свои головы высоко поднятыми», — написал Расселл в своём "твиттере".
Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за команду отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы. В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачливее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии.
Гандбол,Люк Шоу,Леонардо Бонуччи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители