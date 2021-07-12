Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за команду отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы. В дополнительное время голо
в забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенал
ьти. Удачливее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии.