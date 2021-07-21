Гандболистки из Норвегии отказались играть в бикини

На завершившемся в болгарской Варне чемпионате Европы по пляжному гандболу вспыхнул скандал. Женская сборная Норвегии была оштрафована на 1500 за выход на матч за третье место в шортах вместо бикини. Президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио сообщил «Газете.Ru», что штраф будет заплачен, но борьба не остановится. Вратарь женской сборной России по пляжному гандболу Анна Верещак назвала решение федерации справедливым, а вот чемпионка Универсиады-2013 по пляжному волейболу Евгения Уколова , что правила нужно менять для комфорта

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Проблема формы

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Еще до старта континентального первенства одна из самых титулованных сборных Европы и мира - норвежская - писала в Международную федерацию гандбола (IHF) с просьбой разрешить выходить на матчи не в плавках, ширина которых по бокам не должна по правилам превышать 10 см, а в шортах. Этот вопрос стоит перед IHF уже давно, и федерация действительно всерьез рассматривает возможность изменения правил экипировки, так как многие девушки чувствуют себя некомфортно. Однако до Евро-2021 решения об изменениях вынесено не было. Норвежская федерация гандбола получила ответ, что за выход на поле в шортах команда будет оштрафована.

Изначально женская команда планировала все игры проводить в шортах, несмотря на штрафы, однако перед началом соревнований появилась информация, что в этом случае ее просто снимут с турнира. В итоге норвежские пляжные гандболистки весь турнир провели в разрешенной экипировке, а вот на матч за третье место против испанок вышли в шортах, рассудив, что тут-то их уже никто не дисквалифицирует. Встречу команда проиграла, оставшись четвертой, а от IHF прилетел штраф в размере 1500 за нарушение экипировки - по 100 за каждую спортсменку.

"Не будем подавать апелляцию"

Для "Газеты.Ru" ситуацию и решение IHF прокомментировал президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио.

"Мы не будем подавать апелляцию и собираемся заплатить штраф. Мы продолжаем бороться за то, чтобы девушки могли выступать в форме, которая им удобна, - отметил функционер. - И мы обращались с этим вопросом в IHF. Надеемся, что он будет вынесен на рассмотрение конгресса организации в ноябре. Я думаю, что изменения очень возможны и они произойдут. Полагаю, что решение будет принято до старта чемпионата мира летом 2022 года. По крайней мере, надеюсь на это".

"Почему бы не изменить формат"

Позицию норвежских пляжных гандболисток разделила Евгения Уколова , чемпионка Универсиады-2013 по пляжному волейболу, участница ОИ-2012.

"Мне кажется, что, когда ты находишься на площадке, у тебя хватает разных факторов стресса. Поэтому, конечно, спортсмен с точки зрения униформы должен находиться в максимально комфортной для него обстановке. Каждый человек имеет на это право, тем более, если это касается результата. Если ты понимаешь, что та или иная форма доставляет тебе неудобство, то почему бы не изменить формат и не сделать нахождение на площадке более комфортным? - заметила она в разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru". - Мы понимаем, что у людей, которые приходят посмотреть на спортивное мероприятие, может быть абсолютно разная мотивация.

Согласитесь, кто-то фанатеет и разбирается во всех деталей, ему хочется, может, получить какую-то новую информацию. Такой человек хорошо ориентируется в том, на что приходит смотреть, и хочет увидеть именно то, зачем пришел. Кто-то идет приятно провести время. Всеми движут разные факторы. Наверное, нельзя исключать, что, когда красивые, подтянутые и спортивно сложенные девушки играют в бикини, кому-то это доставляет в том числе и эстетическое удовольствие. Нельзя отрицать, что такие люди есть.

Но мне кажется, будешь ты играть в шортах или в бикини, если они хотят посмотреть, как ты выглядишь и двигаешься, насколько атлетично твое тело, их все равно это не остановит. Что касается физиологических особенностей женского организма, спортсменки адаптируются, это дело привычки.

Если раньше был дефицит всего и выбирать было особо не из чего, тех же бикини было всего две модели, то сейчас рынок настолько переполнен разными вариантами, что можно подобрать для себя именно то, в чем будет комфортно. Официально разрешить выбирать удобную форму имеет смысл.

У каждого должен быть выбор, нельзя принуждать к чему-то. И когда речь идет о спорте, люди, прежде всего выходят на площадку, чтобы показать результат, прийти к медалям. И если они понимают, что это их сковывает и мешает им, то конечно правила должны позволять поменять форму, чтобы в рамках регламента спортсменки не сталкивались с ограничениями.

"Федерация права"

А вот Анна Верещак, вратарь женской сборной России по пляжному гандболу, согласилась с решение IHF и вообще не считает пляжную форму проблемой.

"На мой взгляд, пляжный гандбол - это зрелищный вид спорта, это в своем роде шоу, где можно посмотреть и полюбоваться на спортивную форму игроков. Да, не все мы имеем модельную фигуру, но вес не зависит от спортивных возможностей. Ты можешь быть пухленьким, но бегать так, что никто не обратит внимание на фигуру, - подчеркнула спортсменка для "Газеты.Ru".