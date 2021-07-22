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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Франции по футболу разгромно проиграла Мексике на Олимпиаде в Токио

Чемпионат.com
5 часов назад
В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх Мексика встречалась с Францией. Матч прошёл на стадионе «Адзиномото» в Тёфу (Япония) и завершился со счётом 4:1. Мексиканская сборная вышла вперёд в начале второго тайма, на 47-й минуте. Автором гола стал нападающий Эрнесто Вега. Спустя семь минут мексиканцы удвоили преимущество усилиями полузащитника Себастьяна Кордовы. На 69-й минуте французский форвард Андре-Пьер Жиньяк отыграл один мяч с пенальти, но спустя 11 минут Мексика вновь увеличила разрыв в счёте до двух мячей благодаря точному удару форварда Уриэля Антуны. На 90-й минуте нападающий Эдуардо Агирре довёл счёт до разгромного.
В параллельном матче Новая Зелания одолела Южную Корею. Матч прошёл на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония) и завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече был забит в середине второго тайма, на 70-й минуте. Его автором стал нападающий новозеландской сборной Крис Вуд.
Гандбол,Крис Вуд,Андре-пьер Жиньяк,
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