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Олимпиада-2020

Сборная РФ поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады

РИАМО
1 час назад

Сборная России поднялась на пятую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады
Фото: РИАМОРИАМО

Россия обогнала Великобританию благодаря победе борца Мусы Евлоева в весовой категории до 97 кг. В полуфинале он одолел поляка Тадеуша Михалика со счетом 7:1.

Сейчас в активе россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. У британцев 13 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград. На текущий момент лидирует в медальном зачете Китай (32-20-16).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Гандбол,Муса Евлоев,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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