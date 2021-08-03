Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады

Сборная России поднялась на пятую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

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Россия обогнала Великобританию благодаря победе борца Мусы Евлоева в весовой категории до 97 кг. В полуфинале он одолел поляка Тадеуша Михалика со счетом 7:1.

Сейчас в активе россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. У британцев 13 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград. На текущий момент лидирует в медальном зачете Китай (32-20-16).