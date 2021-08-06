Бразильская волейболистка попалась на допинге

В крови игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Кайшеты обнаружены следы запрещенного препарата. Тест спортсменка сдала еще 7-го июля у себя на родине перед вылетом в Японию.<br> <br> 32-летняя Кайшета уже покинула олимпийскую деревню и свою сборную. Об этом сообщает DF Soberano. Вся пикантность ситуации заключается в том, что именно бразильянки выбили из турнира нашу сборную, победив россиянок в четвертьфинале со счетом 3:1. Однако, в МОК и в Международной федерации волейбола даже не рассматривают вариант дисквалификации команды и, как следствие, возможность предоставления места в полуфинале сборной России.<br> <br> В заявлении представителей FIVB говорится лишь, что из-за возможного нарушения антидопинговых правил волейболистка пропустит оставшиеся матчи своей команды на олимпиаде в Токио. За выход в финал бразильянки должны играть со сборной Южной Кореи.<br> <br> <b>Читайте также</b><br> <b> </b><br> <div> <b> </b><a href="https://www.sportsdaily.ru/articles/6-avgusta-na-olimpiade-vse-finaly-gde-rossiya-uchastvuet-v-rozygryshe-"><b>6 августа на Олимпиаде: расписание финалов, шансы России на медали</b></a><br> </div> <div> <br> </div>