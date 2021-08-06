Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио

Женская сборная России по гандболу сыграет в финале Олимпийских игр в Токио.

Фото: DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGES DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGES

Россиянки в полуфинальном матче обыграли команду Норвегии. Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу сборной России.

В финале за титул олимпийских чемпионок российская команда поборется со сборной Франции, которая оказалась сильнее шведской сборной (29:27).

В первом тайме гандболистка сборной России Анна Сень получила красную карточку в первом тайме за попадание локтем в лицо сопернице.