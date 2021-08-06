Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио

Чемпионат.com
1 час назад

Женская сборная России по гандболу сыграет в финале Олимпийских игр в Токио.

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио
Фото: DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGESDEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGES

Россиянки в полуфинальном матче обыграли команду Норвегии. Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу сборной России.

В финале за титул олимпийских чемпионок российская команда поборется со сборной Франции, которая оказалась сильнее шведской сборной (29:27).

В первом тайме гандболистка сборной России Анна Сень получила красную карточку в первом тайме за попадание локтем в лицо сопернице.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 36 золотых медали, 26 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотыми наградами, 35 серебряными и 31 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 24 золотых медали, 11 серебряных и 16 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 5-ю строчку. У россиян 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовая медаль.

Гандбол,Анна Сень,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители