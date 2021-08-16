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Олимпиада-2020

Гильерме отреагировал на возвращение в сборную России

Чемпионат.com
56 минут назад

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на вызов в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин обнародовал список игроков, вызванных на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В сборную помимо Гильерме были вызваны вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, голкипер «Спартака» Александр Максименко и Сергей Песьяков из «Ростова».

«Очень рад снова быть в сборной. Спасибо за эту возможность и доверие!» — написал Гилерме в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Гильерме.

Гильерме вызывался в сборную и ранее. Но на чемпионат Европы бывший наставник сборной России Станислав Черчесов вратаря «Локомотива» не взял. Сам Гильерме говорил, что не понимает решение наставника.

Гандбол,Юрий Дюпин,Александр Максименко,Сергей Песьяков,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,Спартак,
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