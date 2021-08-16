Гильерме отреагировал на возвращение в сборную России

«Очень рад снова быть в сборной. Спасибо за эту возможность и доверие!» — написал Гилерме в своём «инстаграме».

Гильерме вызывался в сборную и ранее. Но на чемпионат Европы бывший наставник сборной России Станислав Черчесов вратаря «Локомотива» не взял. Сам Гильерме говорил, что не понимает решение наставника.