Гильерме отреагировал на возвращение в сборную России

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на вызов в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин обнародовал список игроков, вызванных на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В сборную помимо Гильерме были вызваны вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, голкипер «Спартака» Александр Максименко и Сергей Песьяков из «Ростова».
«Очень рад снова быть в сборной. Спасибо за эту возможность и доверие!» — написал Гилерме в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Гильерме.
Гильерме вызывался в сборную и ранее. Но на чемпионат Европы бывший наставник сборной России Станислав Черчесов вратаря «Локомотива» не взял. Сам Гильерме говорил, что не понимает решение наставника.