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Олимпиада-2020

Малафеев считает, что вопрос возвращения в сборную находится в руках Дзюбы

Газета.Ruиещё 3
12 часов назад

Бывший голкипер петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о невызове форварда Артема Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова передает "Чемпионат". По его словам, главный тренер сборной России Валерий Карпин будет пытаться привить национальной команде комбинационный и атакующий стиль. "В целом, отталкиваясь от тех игроков, которые были выбраны для участия в сборе, нас ждет немного другой футбол в исполнении сборной. При таких раскладах игроки типа Дзюбы могут не вписываться в плены главного тренера. Но все в руках Дзюбы", - отметил Малафеев. 8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020. 1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года. Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев упрекнул тренерский штаб Станислава Черчесова в отсутствии замены голкиперу Игорю Акинфееву.

Малафеев считает, что вопрос возвращения в сборную находится в руках Дзюбы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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