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Вратарь "Байера" Лунев получил вызов в сборную России по футболу

ТАССиещё 2
8 часов назад

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Голкипер германского "Байера" Андрей Лунев получил вызов в сборную России по футболу для подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Лунев перешел в "Байер" из петербургского "Зенита" летом.

"РФС отправил в "Байер" приглашение по поводу Андрея Лунева", - сообщили в организации.

Лунев в прошлом сезоне провел за "Зенит" 12 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Он стал пятым вратарем в расширенном списке национальной команды для подготовки к матчам против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Ранее на сбор были вызваны Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").

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